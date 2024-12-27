الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ارسلت هبة "حليب أطفال" بحرا الى لبنان

تستمر الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية في تنظيم الحملات لجمع المساعدات من أجل إرسالها الى لبنان. وفي هذا الإطار أشار رئيس الجمعية ايلي حداد الى "اننا نسعى بكل جهدنا لمساعدة اللبنانيين في هذه الأزمة التي يمرون بها " ولفت الى أن " الجمعية استلمت هبة من علب حليب للأطفال بلغت حوالي ٣٢ طنا وارسلتها بحراً الى لبنان"، بالتعاون مع جمعيتي un cœur pour tannourine و l’espoir donne vie، مشيرا في نفس الوقت الى أننا " وفي كل مرة نقوم بالحملة نلمس شغف الموجودين في فرنسا لدعم لبنان وخاصة الجسم الطبي فيه."

ونظمت الجمعية حملة لجمع المساعدات بالتعاون مع جمعية le cèdre solidarité.

كذلك قامت الجمعية الطبية بجمع المساعدات يوم السبت الفائت في البيت الفرنسي اللبناني في باريس، وقد جاء هذا النشاط قبل الحفل الميلادي الذي أحياه سافيو هيكل في كنيسة نوتردام في لبنان والتي ستذهب أرباحه إلى العمل الإنساني للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية.