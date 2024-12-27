منخفضان جويان متتاليان وطقس نهاية الاسبوع ماطر بغزارة ومثلج ورياح ناشطة ساحلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة خلال الفترة الصباحية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 85 كم/س يرتفع معها موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار".

واشارت الى أن "منخفضا جويا متمركزا جنوب قبرص، يتجه شرقا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ونشاط للخلايا الرعدية، رياح عاصفة تقارب ال80 كلم/س على الساحل، وثلوج على المرتفعات حتى مساء الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ال 1300 متر ليل الاثنين ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا".

واشارت الى أن "الطقس غدا السبت غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة خلال الفترة الصباحية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 85 كم/س يرتفع معها موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار".

ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بخاصة جنوب البلاد ، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وحصول انفراجات خلال النهار على الساحل ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر".

واضافت أن "طقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتلامس ال 1300 ليلا".