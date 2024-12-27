المطران نصار استقبل من لقاء "سيدة الجبل" في مطرانية دمشق: سوريا تولد من جديد من رحم الألم

استقبل رئيس اساقفة مطرانية دمشق المارونية، المطران سمير نصار، في كاتدرائية مار أنطونيوس للموارنة بباب توما، وفدا لبنانيا من لقاء "سيدة الجبل" برئاسة النائب السابق فارس سعيد، ومشاركة الوزيرين السابقين أحمد فتفت وحسن منيمنة.

وأمل المطران نصار في كلمة له، قبل بدء القداس، لسوريا التي تولد من جديد من رحم الألم أن تشهد السلام والمحبة، مؤكدا ان "سوريا ترحب بالجميع".

من جهته، دعا سعيد الجميع للنظير بعين الامل للتحولات في المنطقة، متمنيا للشعب السوري الخير والغد المشرق.

واضاف :"نقول لاخوتنا في سوريا ما يربطنا اعمق من الاحداث، وتربطنا مع المسيح علاقات نسب عائلية ومع الاسلام ماضي وحاضر ومستقبل مشترك".