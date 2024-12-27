أشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له، الى انه "أخيراً استيقظت الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا"، متسائلا :"هل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل يمكن أن تستيقظ الاجهزة الامنية وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السوري السابق الذين يفرون عبر المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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