ابي رميا زار المطران عون والأباتي نعمة مهنئًا بالأعياد

التقى النائب سيمون ابي رميا يرافقه أبناء رعية اهمج، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون معايدًا وكانت جولة أفق على التطورات المحلية والإقليمية. كما زار أبي رميا رئيس دير مار مارون عنايا الأباتي طنوس نعمة مهنئًا بالأعياد.

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