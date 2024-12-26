شيخ العقل هنأ اللبنانيين بالميلاد: لتكن الأعياد فاتحة لامل قيام الدولة واحياء المؤسسات

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، "اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصا بعيد الميلاد المجيد"، آملا أن "تكون اجواء عيدي الميلاد ورأس السنة، فاتحة خير للبنانيين وأملا بطي الصفحة القاسية والأليمة التي مرت على الوطن، جراء الحرب الإسرائيلية التي لم تنته تداعياتها بعد، واعادة النهوض بالدولة واكتمال عقد مؤسساتها الدستورية، وأن يتمكن نواب الأمة من انتخاب رئيس للجمهورية".

وشارك أبي المنى، على رأس وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي ومستشارين في مشيخة العقل في تشييع الشيخ الجليل ابو يوسف سلمان منذر، احد المشايخ الأعيان في طائفة الموحدين الدروز والمتوج بالعمامة المكولسة، وذلك في مأتم روحي مهيب، حيث تقدم المشاركين فيه اضافة لسماحة الشيخ ابي المنى، النائب هادي ابو الحسن ممثلا الاستاذ وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من الحزب، ووفد من الحزب الديموقراطي اللبناني مثل رئيسه الأمير طلال أرسلان.

ولفت الى أن "الموحدين قلب واحد ويد واحدة، جذورهم ثابتة، عقيدتهم راسخة، وتاريخهم المشرف مشترك، لذا هم يتأثرون فرحا أو حزنا إذا تأثر بعض منهم، يحملون هموم إخوانهم أينما كانوا، ويندفعون لحفظ أوطانهم وصون أرضهم وعرضهم، ويتألمون إذا فقد أحد أعيانهم من هنا أو من هناك".

كذلك شارك شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ في مأتم الشيخ ابو بهاء مروان فايز ابو إسماعيل في بلدة كفرنبرخ الشوف، إلى جانب مشاركة عدد كبير من المشايخ الاجلاء والأعيان من منطقة الجبل، وتقبل ابي المنى التعازي إلى جانب عائلة الراحل ومشايخ وفاعليات البلدة، كما أم الصلاة والى جانبه المصلي علي العطار.

من جهة ثانية استقبل شيخ العقل في دارته في شانيه وفودا من مشايخ عرمون، ومشايخ أغميد، ومن بلدة مجدلبعنا الذي شكره على التعزية بالشيخة ام يوسف ارملة المرحوم الشيخ صالح عبد الخالق.