دوري "أن بي أيه": إصابة دونتشيتش تبعده شهرا على الأقل عن الملاعب

الرياص - اسماء السيد - باريس : سيغيب نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش لمدة شهر على الأقل عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك لإصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء، كما كشفت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية.

وأشارت الشبكة إلى أن الجهاز الطبي في دالاس سيعيد تقييم إصابة دونتشيتش في ربلة الساق اليسرى "في مدى شهر" من الآن.

ومن المتوقع أن يغيب النجم السلوفيني الذي سجل معدلا مقداره 28 نقطة مع 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، عن 15 مباراة لمافريكس على الأقل.

وخرج دونتشيتش في الربع الثاني من المباراة التي خسرها فريقه الأربعاء أمام ضيفه تمبروولفز 99 105.