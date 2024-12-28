بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته ويستعيد المركز الثاني من تشلسي

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل أرسنال صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين عندما تغلب على ضيفه إيبسويتش تاون 1 0 الجمعة في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بفوزه الى مهاجمه الدولي الألماني كاي هافيرتس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

واستغل أرسنال خسارة تشلسي أمام ضيفه وجاره فولهام 1 2 الخميس، فاستعاد منه المركز الثاني رافعا رصيده الى 36 نقطة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون، وبفارق نقطة واحدة أمام رجال المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا.

وكان أرسنال تخلى عن المركز الثاني بفارق الاهداف لصالح جاره في المرحلة الرابعة عشرة عندما تغلب على مانشستر يونايتد 2 0 فيما سحق تشلسي مضيفه ساوثمبتون 5 1.

في المقابل، مني إيبسويتش تاون بخسارته الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم فبقي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 12 نقطة.

وخاض المدفعجية المباراة في غياب الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي تعرض للاصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس 5 1 في المرحلة السابعة عشرة، وستبعده عن الملاعب أسابيع عدة.

وضغط أرسنال منذ البداية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش حتى الدقيقة 20 عندما سدد المدافع الدولي الهولندي يوريين تيمبر كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي حارس عرين الضيوف.

وأثمر ضغط ارسنال هدفا في الدقيقة 23 عبر هافيرتس عندما استغل تمريرة عرضية للدولي البلجيكي لياندرو تروسار فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وجرب ديكلان رايس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (30).

وسجل المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس هدفا ألغي بداعي التسلل (34).

وكاد مواطنه المدافع الدولي غابريال يفعلها برأسية قوية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (63).

وتلاعب القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد بأكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية ابعدها الحارس موريتش الى ركنية (72).

وتابع الحارس تألقه بإبعاده تسديدة قوية للإسباني ميكل ميرينو، بديل جيزوس، من داخل المنطقة (77).

وفي مباراة ثانية، واصل برايتون نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد صفر صفر.