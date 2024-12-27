حصيلة 2024: كيليان مبابي والقناع

الرياص - اسماء السيد - باريس : تحولت كأس أوروبا 2024 لكرة القدم إلى كابوس بالنسبة للمهاجم كيليان مبابي. قبل مغادرته إلى ألمانيا، أعلن قائد المنتخب الفرنسي أنه يريد "ترك بصمته" على البطولة، لكنه اقر بالإخفاق بعد إقصاء "الديوك" من نصف النهائي أمام إسبانيا (1 2) في طريق الاخيرة للفوز باللقب، بإشارته إلى بطولة "فاشلة".

تعرض مبابي لكسر في أنفه في مستهل مشوار فرنسا في النهائيات خلال الفوز على النمسا 1 0، ما أعاق تحركاته في الملعب بعدما اضطر إلى ارتداء قناع حتى الدور ربع النهائي.

وعلى المستوى الرياضي البحت، كانت النتائج كارثية إذ اكتفى بهدف يتيم من ركلة جزاء والذي كان رمز عام للنسيان.