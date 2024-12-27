شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصري بالقرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، وقال "أبو العلا" إن قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من مسجوني سيناء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المنطقة.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الجميع إلى بناء بيئة من المصالحة والهدوء بعد سنوات من التوترات والصراعات، من خلال هذه الخطوة، يُعطى أمل للأهالي والمجتمعات في سيناء بإمكانية حل القضايا العالقة وتحقيق الاستقرار المستدام.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمي، أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.