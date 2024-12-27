شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف تتسأل: كم من الأطفال يجب أن يموت فى غزة حتى يستيقظ العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المتحدث باسم منظمة اليونيسيف كاظم أبو خلف، بوفاة 4 أطفال حديثي الولادة بسبب شدة البرد داخل في مخيمات النازحين داخل قطاع غزة، مضيفا أن القطاع يعاني نقص كل أنواع المساعدات الإنساني سواء طعام أو شراب أو حتى تدفئة أو وقود.



وأضاف أبو خلف، في مداخلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ما يسمح بدخول من المساعدات من الجانب الإسرائيلي، هو أقل بكثير جدا مما كان يسمح به قبل أشهر الماضية، موضحا أنه في شهر مايو الماضي كان يدخل 165 شاحنة، وفي نوفمبر دخلت 65 شاحنة فقط، وهو انخفاض كبير عما كان يدخل قبل الحرب والذي كان يصل إلى 500 شاحنة في اليوم الواحد.



وأشار متحدث اليونيسيف إلى أن هناك مخاوف من كثرة انتشار الأمراض وخاصة بين الأطفال مع شد البرد الآن، متسائلًا "لا نعلم كم من الأطفال يجب أن يموت حتى يستيقظ العالم لما يحدث في غزة ويتم وقف الحرب".