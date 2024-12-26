اشارت مصادر سورية لـ "سكاي نيوز" الى ان مقاتلي إدارة العمليات العسكرية يحاصرون عناصر تابعة لحزب الله اللبناني في مدينة تلكلخ بريف حمص. وتحدثت "سكاي نيوز" عن اشتباكات في ريف حمص الغربي وريف طرطوس. واعلنت إدارة العمليات العسكرية انها بدأت بعملية عسكرية للسيطرة على منطقة بلقسة بريف حمص الغربي والتي يتحصن فيها أكثر من 600 عنصر من الموالين للنظام السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سورية لسكاي نيوز: مقاتلو إدارة العمليات العسكرية يحاصرون عناصر تابعة لحزب الله في تلكلخ بريف حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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