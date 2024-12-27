ليلى علوي تكشف سر جمالها ورشاقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي الأسباب الحقيقية وارء احتفاظها بجمالها ورشاقتها، مؤكدة أن السعادة الحقيقية في رأيها تكمن في شعور الإنسان بالرضا، موضحةً في تصريحات إعلامية: “لو البني آدم راضي هيشوف الدنيا كلها حلوة، أنا لسة محافظة على شكلي ورشاقتي لأني بعمل رياضة، وبشتغل زيادة، الشغل الزيادة بيحلي وبيبسط، وأنا فنانة راضية عن شغلي خاصة في هذا العام، وأحلى حاجة إن الفنان يشعر بأن الجمهور مازال شغوفًا بأعماله”.

كما أكدت أنها لم تعتمد في فنها على جمالها، مشيرة الى أنها فنانة تهتم بأدق تفاصيل العمل، وتجتهد في الأدوار التي تقدمها، ولا تضع جمالها في الحسبان، قائلةً: “مبشوفش نفسي جميلة الجمال جمال الروح والقلب”.

وأشادت ليلى علوي في إطار حديثها بموهبة الفنانة منى زكي، مشيرة الى براعتها في أدائها، متمنية لها أن توفق في عملها المقبل، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، قائلة: “ميكب منى زكي في فيلم الست هايل، ومروان حامد مخرج عظيم، وأنا عندي ثقة إن منى هتاخد جائزة أحسن ممثلة في 2025”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال ليلى علوي مسرحية “مشيرة الخطيرة”، التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك فيها مجموعة من النجوم، منهم بيومي فؤاد، سليمان عيد، مروة عبد المنعم، ونور إيهاب، وإيمان السيد، وآخرين.