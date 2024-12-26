روسيا تسحب معظم قواتها من سوريا بعد أسابيع من سقوط بشار الأسد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مراكش: أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن روسيا بدأت بسحب معظم قواتها من مواقع رئيسية في سوريا، بما في ذلك قاعدة القامشلي شمال البلاد. هذا التطور يأتي بعد أسابيع فقط من سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة حكومة إسلامية جديدة على دمشق.

رغم أن روسيا لا تزال تحتفظ بوجود في الساحل السوري عبر قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، تشير تقارير إلى استعدادها لتقليص وجودها بشكل كبير أو الانسحاب الكامل، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في أولويات الكرملين.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الرئيسية أن قوات فلاديمير بوتين قد أخلت مواقع رئيسية، بما في ذلك قاعدة القامشلي في شمال سوريا.

لا تزال روسيا تحتفظ بوجودها في الساحل السوري في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس، لكن تقارير تشير إلى أنها تستعد إما لتقليص وجودها بشكل كبير أو الانسحاب الكامل.

يسلط هذا الانسحاب الضوء على تغييرات في أولويات موسكو، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على نفوذها في المنطقة وسط حالة عدم الاستقرار المستمرة. كما يثير شكوكًا بشأن قدرة روسيا على فرض نفوذها في أفريقيا.

ظهرت مروحية هجومية روسية في مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، الذي تم التخلي عنه هذا الشهر من قبل القوات الروسية.

تُعد السيطرة على القاعدتين الرئيسيتين في سوريا أمرًا حيويًا لبعثات الكرملين لنقل المساعدات والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى أفريقيا، وهو جزء من مشروع بوتين الاستعماري الجديد.

عمداً، أشعل بوتين انقلابات في غرب أفريقيا، وأغرى قادتها بعروض تشمل الطاقة الرخيصة، الحبوب، الأقمار الصناعية للتجسس، والأمن، كجزء من معركته العالمية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ووفقًا لمجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، فإن الهدف الأساسي للكرملين في أفريقيا هو “الحصول على مزيد من الدعم لرؤيته لنظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على تقليص النفوذ الغربي”.

شوهد مرتزقة فاغنر يصعدون إلى مروحية في مالي، حيث لعبت المجموعة الروسية دورًا رئيسيًا في دعم المجلس العسكري الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عام 2020.

يقول المحللون إن بوتين رأى أن الغرب ضعيف في مستعمراته الأوروبية السابقة في غرب أفريقيا، خاصة مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

استهدفت روسيا هذه الدول.

في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أدت الانقلابات المدعومة من روسيا منذ عام 2021 إلى تنصيب مجالس عسكرية موالية للكرملين أصبحت ضيوفًا منتظمين في موسكو. في الوقت نفسه، اضطرت فرنسا والولايات المتحدة إلى تفكيك قواعد عسكرية في المنطقة.

في مقابل دعم هذه الانقلابات والحكومات العسكرية الناتجة عنها، يتوقع بوتين سياسات موالية لروسيا تشمل دعم مواقفها في الأمم المتحدة، وإلقاء اللوم على أوكرانيا والولايات المتحدة في “الإرهاب العالمي”، وتسليم حقوق المعادن والمناجم القيمة.

لكن هناك عائق رئيسي أمام خطة بوتين لتقويض الغرب من خلال أفريقيا، وهو خطوط الإمداد.

المسار من روسيا إلى غرب أفريقيا طويل جدًا، مما يجعله صعبًا على الطائرات الروسية المحملة بشدة.

هنا تبرز أهمية قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية في سوريا.

“السيطرة على القواعد البحرية والجوية في سوريا أمر حيوي للمصالح الروسية في جميع أنحاء أفريقيا”، بحسب المجلس الأطلسي ومقره الولايات المتحدة.

كانت الطائرات الروسية تستطيع الهبوط في حميميم للتزود بالوقود في منتصف الطريق إلى ليبيا، حيث بنت روسيا نفوذًا من خلال دعم المتمردين في بنغازي، أو تقريبًا في ثلث الطريق إلى غرب أفريقيا.

أصبحت قاعدة طرطوس القاعدة الرئيسية لروسيا في “التزويد والإصلاح” في البحر المتوسط، مما يمنح البحرية الروسية ميناءً آمناً ونقطة انطلاق نحو شمال أفريقيا.

المشكلة الآن بالنسبة للكرملين هي أنه ليس لديه اتفاق مع الحكومة الإسلامية الجديدة في سوريا، التي استولت على دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، للسماح له بالحفاظ على السيطرة على هاتين القاعدتين.

وصف صامويل راماني، زميل في معهد الخدمات الملكية المتحدة ومؤلف كتاب “روسيا في أفريقيا”، انهيار نظام الأسد بأنه “هزيمة جيوسياسية ومعنوية لروسيا”.

حتى من داخل الكرملين، بدأت الأصوات تعترف بأن انهيار نظام الأسد خلال 11 يومًا يعني أن روسيا تحتاج إلى كبح طموحاتها العالمية وربما تقبل دورها كقوة إقليمية.

قال فيودور لوكيانوف، محلل الشؤون الخارجية الروسي، “انهيار سوريا القديمة هو أخبار سيئة لروسيا لأنها فقدت مساحة كبيرة للتحرك في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا”.

* أعدت "الخليج 365" التقرير عن "التلغراف" البريطانية: المصدر