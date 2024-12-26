حصيلة 2024: ماذا بعد لليون مارشان عقب الغلة الأولمبية؟

الرياص - اسماء السيد - باريس : بعد تبوّئه مكانة النجم الأبرز خلال تألقه الساحر في دورة الألعاب الأولمبية، ضغط السبّاح الفرنسي ليون مارشان على زر التوقف الموقت في نهاية العام لإعادة شحن طاقته بشكل أفضل والتعامل مع ما هو مقبل. وبعد هذا العام الغني بالألقاب، ماذا يمكن أن نتوقع منه في 2025؟

قال المدير الفني للسباحة الفرنسية جوليان إيسولييه ممازحا "هذا سؤال جيد! لن يكون بطلا أولمبيا في 2025، يمكننا قول ذلك"، مضيفا "لكن هناك بطولة العالم في الصيف. لذا، سنرى كيف سيستأنف المنافسات، ومبدئيا سيهدف إلى تحقيق إنجازات".

وفي نهاية هذا العام، كان على ابن مدينة تولوز أخذ خطوة إلى الوراء على أية حال. "منهكٌ" من عام "شديد"، فضّل عدم المشاركة في البطولة الدولية الأخيرة في 2024، وهي بطولة العالم في حوض صغير والتي أقيمت في بداية كانون الأول/ديسمبر في بودابست.

وكان ذلك ضروريا على الأقل للتعافي من المشاعر القوية التي صبغت صيفه الأولمبي السحري. مع أربع ميداليات ذهبية، بما ذلك ثنائية لا تُنسى في ساعتين، تحوّل ليون مارشان الذي احتُفل به كبطل في حوض سباحة لا ديفونس أرينا، إلى بُعد آخر بين ليلة وضحاها.

لمحة عن "حياته الجديدة"

اكتشف إيجابيات وسلبيات حياته الجديدة، حياة نجم عالمي. ولم تكن هذه مهمة سهلة بالنسبة للسبّاح البالغ من العمر 22 عاما صاحب الطبيعة المحافظة.

أعرب عن أسفه بعد مدة قصيرة من نهاية الألعاب الأولمبية "إنه تغيير جذري للغاية في الوضع (...) سأفقد القليل من الحرية والعفوية لأنني لم أعد أستطيع الخروج إلى مطعم بهذه الطريقة بعد الآن".

كما أوضح مدربه منذ ثلاثة أعوام الأميركي الشهير بوب باومان أنه "كما تعلمون، كان لديه لمحة عن حياته الجديدة بعد الألعاب الأولمبية، وهذا صعب، أليس كذلك؟ إنه أمر مرهق للغاية، قبل كل شيء، أن تظهر في الألعاب الأولمبية وتقدم عروضا جيدة. لكن كل ما تبع ذلك، وإن كان رائعا، كان له تأثير عليه".

وأضاف إيسولييه "لا يزال شخصا لا يتباهى كثيرا بنفسه، ولا يركض في كل مكان من أجل الظهور. ولذا، أعتقد أنه يحتاج أيضا إلى العودة إلى هدوء التدريب والعمل".

وتعلّم باومان فهم هذا النوع من الاهتمام، لاسيما بعد مرافقته مواطنه الأسطورة مايكل فيلبس طوال مسيرته الهائلة.

وحذّر "أعتقد أنني أستطيع مساعدته في التعامل مع الأمر. لكن في نهاية المطاف، عليه أن يتعلم كيفية دمج ذلك في حياته الآن. عندما يخرج في فرنسا، يعرفه الجميع. إنه أمر رائع، لكنه يترافق مع مسؤولية عليه تعلُّم كيفية إدارتها".

"عامُ تكيّف"

بعد أشهر عديدة قضاها في فرنسا مع عائلته، سيعود مارشان قريبا إلى الولايات المتحدة، وتحديدا إلى أوستن في تكساس، لاستئناف التدريبات في كانون الثاني/يناير.

وقال باومان مبتسما "سيكون الأمر من دون شك أكثر سهولة بالنسبة إليه (عما كان عليه في فرنسا) لأنه سيجذب اهتماما أقل بكثير على صعيد يومي. المواطن العادي في تكساس لا يفكر حقا بالسباحة، كل ما يهمه هو كرة القدم الأميركية".

وتابع "كان هذا العام، بالنسبة إليه، بمثابة إعادة ضبط والاعتياد على هذه الديناميكية الجديدة. إنه عامٌ من التكيّف، وسنرى كيف سيُبلي في نهاية المطاف".

على صعيد النتائج، سيكون من الصعب حتما القيام بأفضل من أدائه الاستثنائي في 2024. بعد مآثره الأولمبية، هل لا يزال بإمكانه التحسن؟ قال المدرب الأميركي "نعم، يمكنه التحسن بشكل كبير في مجالات عديدة".

بالنسبة لإيسولييه "الأمر المثير للإعجاب هو تمكنه من السباحة بسرعة مرة أخرى (خلال بطولة العالم في حوض صغير في الخريف). لذا، أعتقد أن لديه هامشا للتحسن".

واستطرد قائلا "لديه نطاق واسع جدا. عرفناه كثيرا في اختصاصات السباحة الأربعة لأن هذا ما كان يحبه. رأيناه في سباحة الصدر والفراشة. لكن في رأيي، سيعتمد ذلك على كيفية معاودته والأهداف التي سيضعها لنفسه، ويمكننا رؤيته في اختصاصات أخرى أيضا".