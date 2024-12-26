شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة إثر انفجار اسطوانة غاز في مارب والان مع التفاصيل
وقد نتج عن الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، حيث تفحمت جثتها، بالإضافة إلى إصابة رب الأسرة وأحد الأبناء بحروق طفيفة.
وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المساكن المجاورة، في حين تم إسعاف بعض المتضررين.
وفي هذا السياق، تُجدد الوحدة التنفيذية دعوة الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم الطارئ للأسر المتضررة، بما يشمل الإيواء العاجل والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية والنفسية.
يُذكر أن إجمالي الحرائق في مخيمات النازحين لعام 2024 قد بلغ حتى الآن 207 حريقًا، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وهو ما يدعو إلى مضاعفة الجهود لضمان سلامة النازحين وحمايتهم من هذه الكوارث.
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين
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