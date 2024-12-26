شكرا لقرائتكم خبر عن توترات في صنعاء.. حصار حوثي مشدد على منزل أحد مشائخ الحدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد خطير للأوضاع الأمنية فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية حصارا محكما على منزل شيخ قبلي في العاصمة المختطفة صنعاء حسبما أكدت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة بمركبات عسكرية تم نشرهم في محيط المنزل الكائن في شارع الخمسين بأمانة العاصمة بعد أن أطلقت عناصر من المليشيا النار على المنزل في وقت متأخر من مساء أمس.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من التوترات الأمنية التي شهدتها مديرية الحدا في محافظة ذمار حيث نجح سكان المنطقة في استعادة سيارة وممتلكات تعود لشيخ من قرية أعماس كانت قد سلبت بالقوة من قبل عناصر حوثية في وقت سابق.

ودفع هذا الحادث مليشيا الحوثي الإرهابية إلى اتخاذ إجراءات قمعية ضد الشيخ وأسرته في محاولة لردع أي تحركات معارضة لسيطرتها.

وتعكس هذه الحادثة استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث تسعى المليشيا إلى فرض قبضتها على المناطق والممتلكات مستخدمة أساليب القوة والتهديد مما يزيد من معاناة المدنيين في هذه المناطق.