مسؤول بـ"جهاد البناء" للنشرة: لازلنا في المرحلة الأولى وهي الكشف على الشقق السكنية المتضررة بشكل بسيط

أشار عادل أحمد المسؤول في شركة الجهاد للبناء التي تسلمت الكشف عن الاضرار في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي الأخير عبر "النشرة" الى اننا " لازلنا في المرحلة الأولى وهي الكشف على الشقق السكنية المتضررة بشكل بسيط لأي طائفة انتمى ولا نحتاج الى اي عملية هد طابق فيها مثلا"، مشيرا الى أنه " بعد اعلان وقف إطلاق النار باشرنا العمل وتشكلت فرق في كل لبنان ".

ولفت الى انه "باواخر الحرب انتهينا من الكشف على منطقة جبيل لان الأضرار كانت فيها محدودة، اما في الضاحية والجنوب والبقاع فهناك فرق تشكلت"، شارحا ان "الكشوفات تمر بداية على التدقيق بعدها تحصل عملية مكننة وتحول الى جهات معنية في حزب الله وبعدها يتم الدفع اما عبر "الشيك" او "الكاش" والى الآن ما يقارب ٧٠% من الكشوفات أصبحت منتهية مع وجود مراجعات فيها".