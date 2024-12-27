الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة بنى تحتية في معبر جنتا الحدودي بين لبنان وسوريا

زعم الجيش الاسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية، مشيرا الى ان "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله".

وادعى ان "هذه الغارات تأتي في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وعرقلة جهود حزب الله اعمار محاور نقل الأسلحة، وسنواصل العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل وفق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".