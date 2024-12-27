اعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية "إيقاف رحلات الشركة إلى 7 مدن روسية ابتداء من اليوم". واشارت وكالة "تاس"، الى ان "طائرة للخطوط الأذربيجانية كانت متجهة لمطار ميني فودي عادت بسبب إغلاق الأجواء بمطارات شمال القوقاز"، موضحة ان "شركة قازق إير الكازاخستانية للطيران تعلق رحلاتها إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية لدواع أمنية".

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