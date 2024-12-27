الأب عبود تفقد رميش مع وفد من كاريتاس والرابطة المارونية: في هذه البلدة نجد مثالًا حيًا على الصمود والإيمان

تفقد وفد من رابطة كاريتاس والرابطة المارونية على رأسه رئيس كاريتاس الأب ميشال عبود، ورئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، بلدة رميش في جنوب لبنان، واستهُلت الجولة، بقداس احتفالي على نية اهالي البلدة في كنيسة الرعية برئاسة عبود.

وفي عظته، لفت عبود الى انه "جئنا اليوم كعائلة كاريتاس لنحتفل معًا بعيد تهنئة مريم العذراء، هذا العيد الفريد في طقسنا الماروني، والذي يعبّر عن تقديم الإكرام والامتنان لأمنا السماوية، عيد التهنئة، سواء في الميلاد أو في القيامة، والذي يحمل في طياته دعوة الى التأمل في عمل الله العظيم من خلال مريم التي خاطبها الملاك بالبشارة العجيبة، فكانت مثالًا للإيمان والطاعة، لم تسأل عن الكيفية بقدر ما قالت: أنا أمة الرب".

وتوجه الى ابناء البلدة بالقول :"في رميش نجد مثالًا حيًا على الصمود والإيمان. فأنتم، أبناء هذه الأرض، كالشعلة التي تنير للآخرين. ومن هنا نقول ان الشمعة لا ترى نورها، والنبع لا يشرب من مائه، لكن الآخرين يرون ويشربون".

وفي الختام شكر عبود الله على "وجود كاريتاس بين ابناء رعية رميش"، سائلا الرب ان يبارك هذه البلدة وأبناءها، وأن يبقى السلام والمحبة شعارًا لحياتهم اليومية".