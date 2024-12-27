انجاز صيانة شبكتي المياه في حي الإنجيلية ومنطقة المساكن في صور

أنجزت كل من مديرية العمل البلدي في "حزب الله"منطقة جبل عامل الأولى ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أعمال الصيانة على شبكة حي الإنجيلية في مدينة صور والتي تغذي الحي بأكمله، كما تم انجاز أعمال صيانة الشبكة في منطقة المساكن ما أتاح عودة ضخ المياه إلى طبيعتها.

وكان العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى قد أنجز أيضاً بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال الصيانة على خط تغذية "الدوارة" بين بلدتي كفردونين والشهابية والذي تستفيد منه حوالي 15 بلدة جنوبية.