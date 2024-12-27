الصليب الاحمر عثر على مواطنة متوفاة في منزلها في بلدة يارون

عثر فريق من الصليب الأحمر اللبناني و"اليونيفيل "على المواطنة نجوى غشام متوفاة في منزلها في بلدة يارون، ورجحت المعطيات الأولية بأن سبب الوفاة، سكتة قلبية.

وكانت غشام (75 عاما ) قد رفضت المغادرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من عام وعند وقف إطلاق النار كانت لا تزال على قيد الحياة.