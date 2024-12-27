قبلان: نريد علاقات أخوية ومصالح مشتركة مع القوى السورية الجديدة

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "مبدأنا ثابت، وهو أن البلد شراكة توافقية، ولن نقبل بأيّ خيار يتعارض مع الشراكة الوطنية، وخاصة أن لبنان في قلب فوضى المنطقة، ولسنا ممن يترك واجباته الوطنية وقضاياه السيادية، وإسرائيل لم تربح الحرب، وملحمة الخيام مرّغت أنف الصهاينة بالتراب، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب تهدّد وقف النار، وللصبر حدود، والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بالتزاماتها قبل فوات الأوان، ونعود ونذكّر القوى السياسية اللبنانية بأن لبنان بلد الشراكة والتوافق، وأن عائلته أكبر نماذج التضامن الوطني، ولا قيمة للتمثيل الإسلامي بلا تمثيل مساوٍ للإخوة المسيحيين، وال​سياسة​ التي تمزّق العائلة اللبنانية ترتكب أسوأ خيانة، ولا قيمة لأي استحقاق دستوري يهدد صيغة لبنان التوافقية، ومجلس النواب أكبر مؤسسة تمثيلية، والحلّ في مطبخه".

وذكّر المفتي قبلان في خطبة الجمعة "الحكومة اللبنانية بأن الضاحية والبقاع والجنوب أراضٍ لبنانية، والمطلوب دولة لشعبها وناسها على الأرض، وفوق الركام وبين الأسواق، وكذلك حماية المستهلك أكبر ضرورات اللحظة الوطنية".

ووجه خطابه للسعودية ولدول الخليج بالقول:"استقرار لبنان وسوريا وإنقاذ غزّة ضرورة ماسّة لاستقرار المنطقة وحمايتها، وما نحتاجه هو السعودية الضامنة للمصالح العربية والإسلامية، والتلاقي الإيراني السعودي التركي المصري ضرورة حتمية لإنقاذ المنطقة من تسونامي الحرائق".

ولدمشق وللقوى السورية الجديدة فقال:"ما نريده علاقات أخوية ومصالح مشتركة، وتوثيق كامل للعلاقة التاريخية بين البلدين، واستقرار دمشق من استقرار بيروت، والعكس صحيح، ويجب أن نربح بعضنا حتى لا تأكلنا الفتن الدولية التي تتسابق لتمزيق لبنان وسوريا بل لتمزيق دول المنطقة كلها".