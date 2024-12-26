شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عدد ضحايا الغارات الاسرائلية على مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تل شخصين جراء الغارات التي استهدفت مطار صنعاء

وقالت

مسؤول في جماعة الحوثيين: مقتل شخصين وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على مطار #صنعاء



كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عدد ضحايا الغارات الاسرائلية على مطار صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.