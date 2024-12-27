مي كساب تقدم مسلسل من بطولتها فى رمضان 2025.. اليكم التفاصيل

تفاصيل مسلسل "نون النسوة"

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مي كساب خارج "العتاولة 2"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - تعاقدت الفنانةعلى بطولة مسلسل جديد يحمل اسم مؤقت "" من تأليف محمد الحناوى وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم ومقرر عرضه ضمن منافسات، لتسجلتواجدها في منافسات رمضان لأول مرة بمسلسل من بطولتها بعد عدد من الأدوار البارزة في السنوات الأخيرة.وكشفت المنتجةفي بيان صحفي أن مسلسل "" يعتمد على بطلتين حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانة الثانية التي تتقاسم بطولة العمل مع مي كساب، فيما يعقد المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل القائمون على المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات وترشيح باقى الفنانين تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.يمكنكِ قراءة.. في اليوم العالمي للغة العربية.. تعرفي إلى أشهر مدرسي لغة الضاد في السينما والتلفزيونوفى سياق آخر التحقت مي كساب بفريق عمل مسلسل "" مع الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تجسد شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الأجزاء السابقة، والعمل يشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.وأكدتمؤخراً عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "" الذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في، موضحة أنها اتفقت على ذلك مع المخرج أحمد خالد موسى مع نهاية تصوير الجزء الأول، مؤكدة أنها قدمت كل ألوان التمثيل في شخصية "عائشة"، وليس لديها جديد لتقديمه بالشخصية.إقرأي أيضاً.. مي كساب لـ الخليج 365: حرّفوا تصريحاتي عن العتاولة وحمادة هلال وهذه هي الحقيقة!يذكر أن مي كساب طرحت آخر أعمالها الغنائية بعنوان ""، وشاركها في الكليب الخاص بالعمل الممثل مؤمن نور، وقد حققت الأغنية رواجاً كبيراً فور طرحها وتم تداول عدد كبير من مقاطع الكليب على السوشيال ميديا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج رامي عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».