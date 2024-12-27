البرلمان الكوري الجنوبي يجتمع للتصويت على عزل الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ برلمان كوريا الجنوبية جلسة اليوم الجمعة ستشهد ضمن أعمالها تصويتاً بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان وجيز للأحكام العرفية من قبل الرئيس المعزول يون سوك يول.

محمد يوسف

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