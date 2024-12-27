أحمد زاهر وابنته ملك يجتمعان للمرة الخامسة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - تلتقى الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بوالدها الفنان أحمد زاهر في دراما رمضان 2025 مجدداً خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي والذي إنطلق تصوير مؤخراً، حيث يشارك الثنائي في بطولة العمل الذي يسجل تعاوناً جديداً بين أحمد زاهر وابنته بعدما إجتمعا سوياً في 4 أعمال سابقة قبل "سيد الناس".
يمكنكِ قراءة.. رمضان 2024 .. أحمد زاهر وبناته الثلاثة ليلى وملك ومنى يتنافسون في موسم درامي واحد
وفى العام التالى 2021 شاركت ملك أحمد زاهر مع والدها أحمد زاهر في مسرحية "عيلة لاسعة جداً" والتي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاء الدور على السينما، حيث اجتمعا في فيلم "فارس" الذى خاض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، ثم التقيا مجدداً في الدراما خلال مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024.
إقرأي أيضاً.. من بينهم أحمد زاهر وإياد نصار.. فنانون برعوا في دور الشخص التوكسيك
يذكر أن ملك أحمد زاهر تنتظر عرض مسلسل "أزمة ثقة"، والذي انتهت من تصويره منذ فترة، وتلعب خلاله شخصية طالبة بكلية الفنون الجميلة ولها طموحات عديدة، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، ملك زاهر، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، وتامر فرج، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.
أما أحمد زاهر فإلى جانب "سيد الناس" في رمضان 2025، يظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر والذي تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضي كأول أعمال رمضان التي ودعت التصوير، ويشارك في بطولة العمل ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
أحمد زاهر وابنته ملك معاً دراما وسينما ومسرحأحمد زاهر وابنته ملك اجتمعا سوياً في السينما والدراما وكذلك المسرح، وكانت البداية في مسلسل "لؤلؤ" الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وتم عرضه عام 2020 حيث قدم أحمد زاهر دور البطولة في العمل الذى شاركت فيه ملك أيضاً وسجلت عودتها إلى التمثيل في هذا العمل بعد غياب 7 سنوات اذا كانت آخر مشاركاتها وهى طفلة خلال مسلسل "القاصرات" مع الفنان الراحل صلاح السعدني.
View this post on Instagram
A post shared by Malak Zaher ملك زاهر (@malak.ahmed.zaherr)
يمكنكِ قراءة.. رمضان 2024 .. أحمد زاهر وبناته الثلاثة ليلى وملك ومنى يتنافسون في موسم درامي واحد
وفى العام التالى 2021 شاركت ملك أحمد زاهر مع والدها أحمد زاهر في مسرحية "عيلة لاسعة جداً" والتي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاء الدور على السينما، حيث اجتمعا في فيلم "فارس" الذى خاض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، ثم التقيا مجدداً في الدراما خلال مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024.
تفاصيل مسلسل "سيد الناس""سيد الناس" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.
https://www.instagram.com/p/C6PWZwXNRUy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C6PWZwXNRUy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C6PWZwXNRUy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. من بينهم أحمد زاهر وإياد نصار.. فنانون برعوا في دور الشخص التوكسيك
يذكر أن ملك أحمد زاهر تنتظر عرض مسلسل "أزمة ثقة"، والذي انتهت من تصويره منذ فترة، وتلعب خلاله شخصية طالبة بكلية الفنون الجميلة ولها طموحات عديدة، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، ملك زاهر، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، وتامر فرج، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.
أما أحمد زاهر فإلى جانب "سيد الناس" في رمضان 2025، يظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر والذي تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضي كأول أعمال رمضان التي ودعت التصوير، ويشارك في بطولة العمل ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».