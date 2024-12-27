محمد القرقاوي يجري اتصالاً مرئياً مع سهل الحياري لإبلاغه بالفوز بجائزة نوابغ العرب

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، اتصالاً مرئياً مع المهندس المعماري سهل الحياري لإبلاغه بالفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم 2024.
ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، اتصالاً مرئياً مع المهندس المعماري سهل الحياري لإبلاغه بالفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم 2024.
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