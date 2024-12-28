الامارات | «الوطني للأرصاد»: طقس صحو نهاراً وغائم أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وذكر المركز في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها تراوح من 10 إلى 20 وتصل إلى 30 كم/ساعة، في حين يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:04 والجزر الأول عند الساعة 18:36.

أما بحر عمان فيكون الموج كذلك خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:17 والمد الثاني عند الساعة 07:34، والجزر الأول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.