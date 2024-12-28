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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح شخصاً من جنسية دولة آسيوية بالحبس شهراً وغرامة 2000 درهم والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتهمة استعمال محرر غير رسمي مزور لمحاولة الدخول إلى الدولة، فعارض المتهم على الحكم الغيابي الذي أيدته المحكمة حضورياً.

وبدوره طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي لكن ألغت تدبير الإبعاد، فطعنت النيابة العامة بدورها عليه أمام محكمة التمييز التي قضت مجدداً بإضافة تدبير الإبعاد إلى المتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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