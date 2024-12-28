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الامارات | الأربعاء المقبل عطلة حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل عطلة حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 يناير 2025.

واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال هذه العطلة. ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن تكون السنة الجديدة عامرة بالخير والبركة والصحة والعافية للجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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