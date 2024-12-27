جنا الأشقر تشارك في رمضان 2025 بعد تألقها في وتر حساس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - تشارك الفنانة الشابة جنا الأشقر في دراما رمضان 2025 لأول مرة عبر مسلسل "أثينا" مع الفنانة ريهام حجاج، وذلك بعدما تألقت خلال ظهور الأول في عالم التمثيل وذلك في مسلسل "وتر حساس" الذي تم الانتهاء من عرضه والذي حققت نجاحاً لافتاً على المستوى الجماهيرى اذ حظى بمشاهدة كبيرة وتفاعل من الجمهور.
يمكنكِ قراءة.. جنا الأشقر : أتمنى تقديم دور شعبي.. وليلى لا تشبهني في مسلسل وتر حساس.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"
"أثينا" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، مكوّن من 15 حلقة وبطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتم متاقشة سلبيات السوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنها.
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مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.
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تألق بدور ليلى في "وتر حساس"ويعد مسلسل "أثينا" الذي بدأت تصوير أول مشاهدها فيه أمس الخميس، ثاني تجاربها في التمثيل، ومن المتوقع أن تكون من الوجوه الشابة القادمة بقوة خلال السنوات المقبلة، وذلك بعدما لفتت الأنظار في مسلسل "وتر حساس" بشخصية ليلى الفتاة الهادئة البريئة والتي جسدتها بتلقائية وعفوية كبيرة وظهرت وكأنها تعمل في التمثيل منذ سنوات.
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https://www.instagram.com/p/DEDIBhlMAUk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. جنا الأشقر : أتمنى تقديم دور شعبي.. وليلى لا تشبهني في مسلسل وتر حساس.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"
"أثينا" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، مكوّن من 15 حلقة وبطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتم متاقشة سلبيات السوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنها.
أبطال مسلسل "وتر حساس"يذكر أن مسلسل "وتر حساس"من بطولة : صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية.
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https://www.instagram.com/p/DBtHA08thlH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. سجن إنجي المقدم وهيدي كرم وسفر محمد علاء أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من وتر حساس
مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».