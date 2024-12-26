شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. العثور على عمال صينيين في ظروف شبيهة بالعبودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات البرازيلية عن إنقاذ 163 عاملا صينيا من ظروف "شبيهة بالعبودية" في موقع بناء مصنع شركة BYD للسيارات الكهربائية في مدينة كاماساري بمنطقة سلفادور الحضرية

إيواء العمال في فنادق قريبة مؤقتا، مضيفة أنها كانت تعيد النظر في ظروف العمل في الموقع خلال الأسابيع الماضية وطلبت من المقاولين إجراء "تعديلات".

وأشار المدعون إلى أن الوضع الصحي في موقع BYD كان حرجا بشكل خاص، حيث تتوفر دورة مياه واحدة لكل 31 عاملا، مما اضطرهم للاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا للوقوف في طابور والاستعداد للذهاب إلى العمل في الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وبموجب القانون البرازيلي، فإن الظروف الشبيهة بالعبودية تدخل تحتها حالات مثل إخضاع العمال للعمل القسري أو ساعات العمل المرهقة، وتعريضهم لظروف عمل مهينة، وتقييد حرية تنقلهم.

المصدر: euro news