الامارات | 4 أخطاء تقتل العلاقات العاطفية ببطء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 ديسمبر 2024

تنهار العديد من الزيجات والعلاقات العاطفية ليس لأن الحب لم يكن حقيقياً ولكن بسبب الأخطاء التي لا يعرف الزوجان أنهما يرتكبانها.

وغالباً ما تعمل هذه الأخطاء كقنبلة موقوتة صامتة، مما يؤدي إلى تأكّل أساس الثقة والحميمية والتواصل بين الشريكين.

وفي هذا السياق، تحدث الطبيب النفسي وخبير العلاقات الأسرية جيفري بيرنشتاين، مع موقع «سايكولوجي توداي» عن أبرز 4 أخطاء تقتل العلاقات العاطفية ببطء، وهي:

1- اللوم في غير محله: تحويل شريكك إلى عدو

عندما يحدث خطأ أو مشكلة ما، من السهل توجيه أصابع الاتهام لشريكك. ويحوّل اللوم تركيز الشريكين من إيجاد حل لهذه المشكلة إلى الشعور بالغضب والاستياء تجاه بعضهما.

ويقول بيرنشتاين إن التحول من اللوم إلى التعاون لحل مشكلة ما، قد يقوي علاقتك بشريكك بدلاً من تحويله لعدو لك.

2- الانغلاق العاطفي

حين يواجه أحد الزوجين مشكلة ما في العمل على سبيل المثال، فإنه قد يختار الصمت وعدم مشاركة الأمر مع الشريك تفادياً لإحباطه أو إثقاله بالهموم. إلا أن بيرنشتاين يقول إن هذا الأمر قد يصيب الأزواج بالعزلة، وقد يشعر الطرف الآخر بأن شريكه لا يثق به، ولا يريد مشاركة أزماته معه.

ويضيف: «لا بأس من إظهار بعض الضعف أمام شريكك. لا بأس بأن تقول لزوجتك: (لقد مررت بيوم صعب في العمل، وأود أن أسمع أفكارك)، فهذا الأمر يخلق جسراً بينكما بدلاً من خلق حائط سد».

3- الافتراضات: الاعتقاد بأنك تعرف ما يفكر فيه شريكك بالفعل

إن افتراض أنك تعرف ما يفكر فيه شريكك أو يشعر به هو خطأ خفي ولكنه مدمر للعلاقة، بحسب بيرنشتاين.

وأضاف: «على سبيل المثال، تفترض بعض النساء أن زوجها غير مهتم بعلاقتهما؛ لأنه لا يتصل بها كثيراً خلال عمله أو أثناء وجوده مع أصدقائه. وعلى النقيض قد يعتقد زوجها أنه حين يفعل ذلك فإنه يمنحها مساحة للبقاء بمفردها بعد أن ذكرت أنها تريد التفكير في الكثير من الأمور التي تشغلها. النتيجة النهائية أن كلا الزوجين سيشعران بالأذى والحزن».

4- التعامل مع الحب باعتباره صفقة

إن الاحتفاظ بسجل ذهني لمن الذي بادر بالاهتمام أو بإظهار الحب يولّد الاستياء بين الزوجين، ويحوّل الزواج إلى صفقة طرفاها الاثنان خاسران، بحسب بيرنشتاين.