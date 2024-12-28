الامارات | البالغون أكثر من يصابون به... ما هو «قلق غروب الشمس»؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 ديسمبر 2024

أظهرت البيانات أن ما يقرب من 20 في المائة من البالغين الأميركيين أفادوا بإصابتهم باضطراب القلق في العام الماضي - ومن المرجح أن يشعر الكثيرون بعدم الارتياح والقلق مع غروب الشمس.

ووفق تقرير لشبكة «فوكس نيوز»، «قلق غروب الشمس» ليس تشخيصاً طبياً رسمياً ولا يظهر في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5)، إلا أن بعض خبراء الصحة العقلية يتفقون على أنه ظاهرة حقيقية.

لا تقتصر الأعراض على القلق فقط، وفقاً للطبيبة النفسية المرخصة في قسم الطب النفسي بجامعة فلوريدا أندريا د. غواستيلو، وقالت لـ«فوكس نيوز»: «يمكن أن يكون أي عرض نفسي يزداد تواتراً أو شدة مع غروب الشمس أو في الليل».

وأشارت إلى أن الأعراض قد تشمل مشاعر الاكتئاب والعزلة واليأس التي تميل إلى الزيادة في الليل.

ما هو قلق غروب الشمس بالضبط؟

وقالت بينا بيرسود، أخصائية علم النفس السريري في «كليفلاند كلينك أكورن جنرال» في أكورن بولاية أوهايو، لـ«فوكس نيوز»، إن قلق غروب الشمس يحدث عندما يبدأ الشخص في الشعور بالقلق مع غروب الشمس في نهاية اليوم.

وأضافت: «إن نقص الضوء الطبيعي يمكن أن يتسبب في قلة طاقة الناس ودوافعهم، وعدم الراحة، والقلق والعصبية بشأن إنجاز المهام».

وقالت إن الأشخاص الذين عانوا سابقاً من نوبات القلق هم أكثر عرضة للقلق بشكل عام، وكذلك الأشخاص الذين لديهم حساسية متزايدة لتغيرات الضوء وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم «بومة الليل».

وأضافت: «من المرجح أن يشعر البالغون به أكثر من المراهقين أو الأطفال، وقد يكون هذا بسبب شعور البالغين بالمسؤولية عن الأنشطة اليومية».

المحفزات الشائعة

وفقاً للخبراء، يمكن أن يكون ظهور قلق غروب الشمس مرتبطاً بالإيقاع اليومي، وهو الساعة الداخلية للجسم التي تنظم العديد من الوظائف. وقالت بيرسود إن الإيقاع اليومي يتأثر بإنتاج الميلاتونين.

وتابعت: «نعلم أنه يمكن أن تحدث تغيرات هرمونية مع فصل الشتاء وتوقيت توفر ضوء النهار. نظراً لأن إنتاجنا من الميلاتونين يتأثر بسهولة بالضوء، فإن الظلام المبكر يمكن أن يسبب أعراض القلق والاكتئاب. يعتقد الجسم أنه يجب أن يستعد للنوم بسبب الظلام».

ويبلغ الخبراء عن زيادة في القلق الموسمي من أكتوبر (تشرين الأول) إلى أواخر مارس (آذار).

وقالت بيرسود: «إن تغير الفصول والظلام المبكر يجعلانه وقتاً رئيسياً للناس لتجربة كل من قلق غروب الشمس والاكتئاب الموسمي».

يمكن أن يحدث القلق أيضاً إذا كان شخص ما يحمل حمولة ذهنية ثقيلة من الأنشطة والمسؤوليات ويكافح لإكمالها جميعاً بحلول المساء.

وبحسب بيرسود، فإن الظلام الذي يحدث في وقت مبكر يجعلنا متعبين جسدياً وعاطفياً، ونشعر وكأن اليوم ينتهي قبل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا اليومية.

نصائح لتخفيف قلق غروب الشمس

وقدمت غواستيلو النصائح التالية للمساعدة في الحد من القلق حول غروب الشمس:

- حدد أهدافاً معقولة لنفسك.

- خطط لأنشطة ممتعة في الوقت الذي يبدأ فيه القلق عادة.

- مارس عادات نوم جيدة.

- تعرض لأشعة الشمس في الهواء الطلق واستخدم مصباحاً شمسياً في أوقات الإضاءة المنخفضة.

- انتبه لتغذيتك واحصل على فحص مع مقدم الرعاية الأولية إذا لزم الأمر.

- مارس التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في خفض مستويات القلق، ولكن تجنب ممارسة الرياضة في غضون ساعتين قبل وقت النوم