علوم وتكنولوجيا

أمريكا.. ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"

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د ب أ -نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ، حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.
وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة.
تيك توك - وكالات

حظر تيك توك

وتطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير، بينما أكدت الحكومة الأمريكية على موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.
المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على حظر تيك توك - أرشيفية
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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