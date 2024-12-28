شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

حظر تيك توك

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ، حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة.وتطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير، بينما أكدت الحكومة الأمريكية على موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.