شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على زي سانتا سنوب دوج مجانًا في لعبة Fortnite والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت لعبة Fortnite تحديث Winterfest في الوقت المناسب تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية، ويقدم تحديث الشتاء مجموعة كبيرة من المهام للاعبين للانخراط فيها والتي تقدم مجموعة كبيرة من المكافآت المجانية في المقابل.

هذا العام، تواصل Epic Games تقليدها المتمثل في تقديم مفاجآت رائعة للاعبين خلال موسم العطلات، ومن المؤكد أن عودة Winterfest Cabin ستجلب البهجة الاحتفالية إلى اللعبة، سيحظى عشاق Fortnite بمفاجأة أخرى حيث يحصلون على لمحة أولى من مظهر Snoop Dogg الجديد، المسمى Santa Dogg مجانًا

كيفية الحصول على مظهر سانتا سنوب فورت نايت مجانًا

أطلقت Fortnite للتو مظهر Santa Dogg، أحدث زي لـ Snoop Dogg، كجزء من تحديث Winterfest 2024، يمكنك اكتشاف المظهر أثناء الاستلقاء على الأريكة في Yule Log Cabin، وكذلك داخل اللعبة في Winterfest Cabin الواقع في جزيرة Chapter 6.

يمكن للاعبين الحصول على هذا الزي مجانًا كجزء من هدايا Winterfest 2024 ، وتم طرح المظهر في 25 ديسمبر، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد في اللعبة.



بمجرد أن تصبح الهدية جاهزة للمطالبة بها، توجه إلى Winterfest Cabin التي تم تحديدها بواسطة رمز Snowflake على شريط قائمة Fortnite وافتح الهدية الذهبية أمام التلفزيون مباشرةً.

يمكنك بعد ذلك المطالبة بزي سانتا دوج المجاني، وعلى الرغم من الإثارة المحيطة بالزي، فقد ظهرت تقارير عن لاعبين يحاولون الحصول عليه من خلال طرق مشبوهة باستخدام روبوت Discord، وقد يؤدي الانخراط في مثل هذه الاستغلالات إلى حظرك من قبل Fortnite ، لذا يُنصح بالابتعاد عن هذه الممارسات