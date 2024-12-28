شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن تعلن تسريب بيانات لـ 800 ألف سيارة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

سيارات فولكس فاجن الكهربائية

نادي الفوضى الحاسوبية

الدمام - شريف احمد - أفادت شركة تابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، بترك البيانات الشخصية لمالكي السيارات الكهربائية في أوروبا متاحة على الإنترنت لعدة أشهر.وأوضحت مجلة شبيجل الألمانية، أن تسريبًا للبيانات في شركة البرمجيات كارياد، جعل بيانات حركة 800 ألف مركبة ومعلومات الاتصال بمالكيها كانت متاحة، عبر منصة التخزين السحابي التابعة لشركة أمازون.وذكرت التقارير أنه كان يمكن الاطلاع على بيانات الموقع الدقيق لـ 460 ألف مركبة من إنتاج شركات فولكس فاجن وسيات وأودي وسكودا.وقالت مجموعة فولكس فاجن، إن الخطأ صُحح منذ ذلك الحين، ولم تتأثر المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الدفع.ووفقا للبيان، فإن أحدا لم يصل إلى البيانات باستثناء مجموعة القرصنة المعروفة باسم "نادي الفوضى الحاسوبية" التي نبهت شركة كارياد إلى الخطأ في 26 نوفمبر.وأشار البيان إلى أن البيانات التي تأثرت بالتسريب هي تلك التي تخص فقط مركبات محددة سُجلت للخدمات عبر الإنترنت وفعّلت الاتصال عبر الإنترنت.