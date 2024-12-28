زينة تكشف عن أهم قرار لها ستنفذه في عام 2025

زينة تكشف عن أهم قراراتها في 2025

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زينة تكشف عن سبب قلة أعمالها في السنوات الماضية

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زينة تتحدث عن سبب انتظار الجمهور دائماً لأعمالها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - كشفت النجمةعن قرار جديد ستبدأ بتنفيذه مع بداية العام الجديد 2025، وذلك من خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، المذاع على قناة SBC.حلت زينة ضيفة برنامج "سينماتك"، وخلال المقابلة كشفت عن أهم قراراتها في 2025، حيث قالت: "أنا بقولك أهو، من بداية السنة الجاية مش هاكون جنب الحيطة تاني خلاص الحمد لله".وخلال اللقاء تحدثت عن النجاح الكبير الذي حققته في بداية مشوارها، قائلة: "المكانة اللي وصلت لها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بيها مكملتش ومهتمتش بشغلي قوي، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب".وعن سبب قلة أعمالها ورفضها للعديد من الأعمال، أوضحتقائلة: "الرفض أسهل بكثير من القبول، لأن عندما أرفض بقول لأ وخلاص بندم قليلاً بعدها؛ لكن الموافقة بتجعلني أندم أكثر، مثلاً دخلت فيلم وطلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو سيء والفيلم غير جيد، بندم جداً وأزعل طول الوقت، وكل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها سيء جداً وأنا بتعب نفسياً الصراحة".كما تحدثتوأوضحت سبب انتظار الجمهور لأعمالها دائماً، حيث قالت: "مفيش حاجة بتقف على حد، ولكن أنا أشعر بأني أمتلك طعم، والجمهور يحبني وينتظرني، وهناك ثقة أتولدت بيني وبين الجمهور".وأكملت: "أنا قدمت أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية كنت في سن الـ20 عاماً، كانت في بداياتي خلال مسلسل "ليالي"، قومت محطة بالكامل، كان مسلسل واحدة في بداياتها بيتعرض أمام مسلسلات النجوم نور الشريف ويحيى الفخراني، وفي السينما أيضاً صعدت مثل الصاروخ".

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