زينة تكشف عن أهم قرار لها ستنفذه في عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - كشفت النجمة زينة عن قرار جديد ستبدأ بتنفيذه مع بداية العام الجديد 2025، وذلك من خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، المذاع على قناة SBC.
وعن سبب قلة أعمالها ورفضها للعديد من الأعمال، أوضحت زينة قائلة: "الرفض أسهل بكثير من القبول، لأن عندما أرفض بقول لأ وخلاص بندم قليلاً بعدها؛ لكن الموافقة بتجعلني أندم أكثر، مثلاً دخلت فيلم وطلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو سيء والفيلم غير جيد، بندم جداً وأزعل طول الوقت، وكل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها سيء جداً وأنا بتعب نفسياً الصراحة".
وأكملت زينة: "أنا قدمت أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية كنت في سن الـ20 عاماً، كانت في بداياتي خلال مسلسل "ليالي"، قومت محطة بالكامل، كان مسلسل واحدة في بداياتها بيتعرض أمام مسلسلات النجوم نور الشريف ويحيى الفخراني، وفي السينما أيضاً صعدت مثل الصاروخ".
وأكملت زينة: "وأيضاً أنا أحب القصص الحقيقية، فعندما علمت من أصدقائي السعوديين أن الأعمال عن قصص واقعية فتحمست أكثر وبدأت متابعة الأعمال".
يذكر أن فيلم "الدشاش" يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمهما فيلم "بوشكاش"، الذي تم عرضه في دور السينما عام 2008، ويشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز.
كما تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يتواصل تصويره حالياً على قدم وساق؛ يشارك زينة في بطولة العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، ومحمد التاجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.
وفي سياق آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.
ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي.
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زينة تكشف عن أهم قراراتها في 2025حلت زينة ضيفة برنامج "سينماتك"، وخلال المقابلة كشفت عن أهم قراراتها في 2025، حيث قالت: "أنا بقولك أهو، من بداية السنة الجاية مش هاكون جنب الحيطة تاني خلاص الحمد لله".
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زينة تكشف عن سبب قلة أعمالها في السنوات الماضيةوخلال اللقاء تحدثت عن النجاح الكبير الذي حققته في بداية مشوارها، قائلة: "المكانة اللي وصلت لها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بيها مكملتش ومهتمتش بشغلي قوي، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب".
وعن سبب قلة أعمالها ورفضها للعديد من الأعمال، أوضحت زينة قائلة: "الرفض أسهل بكثير من القبول، لأن عندما أرفض بقول لأ وخلاص بندم قليلاً بعدها؛ لكن الموافقة بتجعلني أندم أكثر، مثلاً دخلت فيلم وطلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو سيء والفيلم غير جيد، بندم جداً وأزعل طول الوقت، وكل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها سيء جداً وأنا بتعب نفسياً الصراحة".
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زينة تتحدث عن سبب انتظار الجمهور دائماً لأعمالهاكما تحدثت زينة وأوضحت سبب انتظار الجمهور لأعمالها دائماً، حيث قالت: "مفيش حاجة بتقف على حد، ولكن أنا أشعر بأني أمتلك طعم، والجمهور يحبني وينتظرني، وهناك ثقة أتولدت بيني وبين الجمهور".
وأكملت زينة: "أنا قدمت أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية كنت في سن الـ20 عاماً، كانت في بداياتي خلال مسلسل "ليالي"، قومت محطة بالكامل، كان مسلسل واحدة في بداياتها بيتعرض أمام مسلسلات النجوم نور الشريف ويحيى الفخراني، وفي السينما أيضاً صعدت مثل الصاروخ".
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زينة تكشف سبب انبهارها بالدراما السعوديةكما كشفت زينة خلال اللقاء عن أسباب انبهارها ومتابعتها للدراما السعودية، حيث قالت: "عندما شاهدت مسلسلاً، هذا ما شجعني على مشاهدة الدراما السعودية، بدأت ألاحظ الأعمال السعودية، ويجب أن نشاهدها، لأن الأعمال متكاملة من حيث المخرج والممثل، العمل يكون جيداً فعلاً".
وأكملت زينة: "وأيضاً أنا أحب القصص الحقيقية، فعندما علمت من أصدقائي السعوديين أن الأعمال عن قصص واقعية فتحمست أكثر وبدأت متابعة الأعمال".
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زينة في انتظار "الدشاش"يذكر أن الفنانة زينة تنتظر طرح فيلم "الدشاش" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد سعد، في دور السينما يوم 1 يناير 2025.
يذكر أن فيلم "الدشاش" يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمهما فيلم "بوشكاش"، الذي تم عرضه في دور السينما عام 2008، ويشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز.
كما تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يتواصل تصويره حالياً على قدم وساق؛ يشارك زينة في بطولة العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، ومحمد التاجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.
وفي سياق آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.
ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي.
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