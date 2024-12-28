الخليج اليوم .. "الغذاء العالمي" يعلن وقف الرحلات الجوية الإنسانية في مطار صنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مسؤول أممي رفيع وقف الرحلات الجوية الإنسانية في مطار صنعاء الدولي، في أعقاب تعرض أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي (WFP) لإصابة نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت المطار.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" ، إن البرنامج اضطر إلى تعليق عمليات النقل الجوي الإنساني (UNHAS) التابع للأمم المتحدة، مؤقتاً في مطار صنعاء الدولي في اليمن، بعد إصابة أحد العاملين الإنسانيين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضافت ماكين أن وقف هذه الرحلات التي تُعد "شريان حياة مهم للمجتمع الإنساني في اليمن وحول العالم، سيؤثر سلباً على الاستجابة الإنسانية في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات بشكل كبير".

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أشار في وقت سابق، إلى أن أحد أفراد طاقم الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمتعاقد معه من قبل البرنامج، تعرض للإصابة في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء، وقال إنه "يتلقى حالياً العلاج الطبي".

وندد البرنامج الأممي بالغارات على مطار صنعاء، والتي قال إنها ستؤثر على عمليات النقل الجوي الإنساني في اليمن، كما أن استهداف العاملين الإنسانيين، فـ"هذا أمر غير مقبول. العاملون في المجال الإنساني ليسوا هدفاً أبداً".

في السياق، أكدت الأمم المتحدة إجلاء موظفها المصاب في الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، إلى الأردن لتلقي العلاج.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الجمعة: "اليوم تمكنا من إجلاء زميلنا في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي أصيب في هجوم أمس على مطار صنعاء في اليمن إلى الأردن".

وأضاف أن المصاب وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان رفقة الوفد الأممي، حيث "سيتلقى المزيد من العلاج الطبي".

وفيما عبّر عن تقديره لفريق الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني على سرعة إجلاء المصاب والوفد الأممي، شدد غيبريسوس على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في كل مكان.

يُذكر أن الوفد برئاسة مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ غيبريسوس، كان قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، في مهمة رسمية لإجراء مفاوضات بشأن إطلاق سراح الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة منذ يونيو/حزيران الماضي.