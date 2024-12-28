الخليج اليوم .. العثور على جثة امرأة يمنية نازحة.. اختطفها الحوثيون في الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر محلية عن العثور على جثة المرأة التي اختطفتها جماعة الحوثيين قبل أيام من داخل أحد مخيمات النزوح في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، السبت، عن المصادر قولها: "عُثر فجر اليوم على جثمان النازحة المختطفة من قبل الحوثيين، فاطمة عايش أحمد (45 عاماً)، في منطقة نائية خارج مركز مديرية الدريهمي، جنوب المحافظة".

وأضاف أن العثور على الجثة يأتي بعد نحو 10 أيام من إقدام الحوثيين على اختطافها من منزلها في مخيم مركوضة للنازحين بمديرية الدريهمي، وظهرت على جثتها آثار تعذيب وحشي، ما يشير إلى تعرضها للتعذيب حتى الموت".

وكان مكتب حقوق الإنسان في المديرية قد أكد، الخميس الماضي، في بيان رسمي، أنه "وثّق قيام عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين على اختطاف النازحة من منزلها في مخيم النازحين.

وأشار إلى أن المسلحين الذين كانوا يرتدون الأقنعة اقتحموا منزل الضحية، واختطفوها على متن عربة عسكرية، واقتادوها قسراً الى مكان مجهول، دون تقديم أي مبررات أو اتهامات.

وأوضح مكتب الإعلام أن "هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين، بما في ذلك الاختطاف والقتل والتعذيب، مما يثير قلقاً واسعاً بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".