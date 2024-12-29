شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن سداد ديون المزارعين للبنك الزراعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقد سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة.

وعقدت الأمانة اجتماعا مع 5 محافظات، وهي " البحر الأحمر، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان"، لاستعراض خطة العمل الحزبي على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

وأعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، عن قيام حزب مستقبل وطن، بسداد الديون المستحقة على المزارعين على مستوى الجمهورية، لدى البنك الزراعي المصري، ممن تقل مديونيتهم عن 10 آلاف جنيه، مشيدا بالتعددية الحزبية داخل المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أشار النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية، للمتابعة اليومية لكل الفعاليات والمبادرات التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات.