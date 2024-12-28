الخليج اليوم .. خلال أسبوع.. ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعوديةكافة، عن 23194 مخالفًا، منهم 13083 مخالفًا لنظام الإقامة، و6210 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3901 مخالف لنظام العمل، وذلك للفترة من 19 / 12 / 2024م إلى 25 / 12 / 2024م.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1536 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

في حين تم ضبط 23 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31139 وافدًا مخالفًا، منهم 28605 رجال، و2534 امرأة.. وتم إحالة 21843 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4025 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9904 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.