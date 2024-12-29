شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهم «بان القابضة» بناء على طلب الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة مجموعة بان القابضة في السوق ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا و حتى الساعة 01:00 مساءً اليوم الأحد 28/06/1446 هـ الموافق 29/12/2024 م.
وجاء ذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 12:30 مساءً
ووقعت شركة مجموعة بان القابضة، اليوم، توقيع اتفاقيتين لشراء أصول عقارية على النحو التالي:
1. اتفاقية مع شركة الأولى لتطوير العقارات ("شركة الأولى لتطوير العقارات") بصفتها بائع، وشركة أجدان للتطوير العقاري بصفتها ضامن للبائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ الشركة على ملكية جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر (عدد الوحدات السكنية هي 86 وحدة عقارية)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات أو أي شركة تابعة لها حسبما تحدده ووفقًا لأحكام الاتفاقية.
2. اتفاقية مع شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بصفتها بائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ الشركة على ملكية ستة عقارات مقاماً عليها ثلاثة فنادق في مدينتي الرياض وجدة، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الحكير القابضة.
ويشار لصفقة الأولى وصفقة الحكير القابضة مجتمعتين بـ ("الصفقتين")، ولشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة مجتمعتين بـ ("البائعين")
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقتين مستقلتين عن بعضهما البعض وغير مشروطة بإتمام أحدهما لنفاذ الأخرى، إلا أن الشركة تنوي إتمام الصفقتين في وقت واحد عن طريق زيادة رأس مال الشركة لإصدار أسهم لصالح كل من شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة.
وتمثل الصفقتين جزء من استراتيجية الشركة للمحافظة على تركيزها في سوق المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في مختلف المناطق وتعزيز تواجدها في السوق من خلال تطوير محفظتها الفندقية والعقارية الحالية.
وفيما يتعلق بصفقة الأولى، الأصول العقارية التي سيتم شراؤها هي 86 وحدة سكنية، تمثل جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر على قطعة الأرض رقم 12/2 من المخطط رقم 356/2.
فيما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، الأصول العقارية التي سيتم شراؤها هي:
1. قطعة الأرض رقم 2155 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2157 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2159 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2161 من المخطط رقم 1578/أ، ومقام عليهم حاليا فندق هيلتون دبل تري في مدينة الرياض الواقع بحي المروج.
2. قطعة أرض في مخطط أبحر الجنوبية، ومقام عليها حاليا فندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة.
3. قطعة الأرض رقم 528/أ من المخطط رقم 3/477/ع، ومقام عليها حاليا فندق هوليداي ان بوابة جدة في مدينة جدة على طريق المدينة.
قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) فيما يتعلق بصفقة الأولى، (178,500,000) ريال.
فيما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، (651,620,000) ستمائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وعشرون ألف ريال.
وتبلغ قيمة الشركة السوقية كما في 26/12/2024م (774,900,000 ريال).
ورأس المال قبل الزيادة (315,000,000) ريال.
عدد الأسهم قبل الزيادة 315000000
ويبلغ حجم زيادة رأس المال (304,966,936) ريال، ونسبة زيادة رأس المال 96.8%.
وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة (619,966,936) ريالا.
وعدد الأسهم بعد الزيادة 619966936
وبعد إتمام الصفقتين، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين بنسبة 49.2%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
وتقدر نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذبـ49.2%.
وجاء ذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 12:30 مساءً
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1. اتفاقية مع شركة الأولى لتطوير العقارات ("شركة الأولى لتطوير العقارات") بصفتها بائع، وشركة أجدان للتطوير العقاري بصفتها ضامن للبائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ الشركة على ملكية جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر (عدد الوحدات السكنية هي 86 وحدة عقارية)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات أو أي شركة تابعة لها حسبما تحدده ووفقًا لأحكام الاتفاقية.
2. اتفاقية مع شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بصفتها بائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ الشركة على ملكية ستة عقارات مقاماً عليها ثلاثة فنادق في مدينتي الرياض وجدة، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الحكير القابضة.
ويشار لصفقة الأولى وصفقة الحكير القابضة مجتمعتين بـ ("الصفقتين")، ولشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة مجتمعتين بـ ("البائعين")
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقتين مستقلتين عن بعضهما البعض وغير مشروطة بإتمام أحدهما لنفاذ الأخرى، إلا أن الشركة تنوي إتمام الصفقتين في وقت واحد عن طريق زيادة رأس مال الشركة لإصدار أسهم لصالح كل من شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة.
وتمثل الصفقتين جزء من استراتيجية الشركة للمحافظة على تركيزها في سوق المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في مختلف المناطق وتعزيز تواجدها في السوق من خلال تطوير محفظتها الفندقية والعقارية الحالية.
وفيما يتعلق بصفقة الأولى، الأصول العقارية التي سيتم شراؤها هي 86 وحدة سكنية، تمثل جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر على قطعة الأرض رقم 12/2 من المخطط رقم 356/2.
فيما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، الأصول العقارية التي سيتم شراؤها هي:
1. قطعة الأرض رقم 2155 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2157 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2159 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2161 من المخطط رقم 1578/أ، ومقام عليهم حاليا فندق هيلتون دبل تري في مدينة الرياض الواقع بحي المروج.
2. قطعة أرض في مخطط أبحر الجنوبية، ومقام عليها حاليا فندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة.
3. قطعة الأرض رقم 528/أ من المخطط رقم 3/477/ع، ومقام عليها حاليا فندق هوليداي ان بوابة جدة في مدينة جدة على طريق المدينة.
قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) فيما يتعلق بصفقة الأولى، (178,500,000) ريال.
فيما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، (651,620,000) ستمائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وعشرون ألف ريال.
وتبلغ قيمة الشركة السوقية كما في 26/12/2024م (774,900,000 ريال).
ورأس المال قبل الزيادة (315,000,000) ريال.
عدد الأسهم قبل الزيادة 315000000
ويبلغ حجم زيادة رأس المال (304,966,936) ريال، ونسبة زيادة رأس المال 96.8%.
وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة (619,966,936) ريالا.
وعدد الأسهم بعد الزيادة 619966936
وبعد إتمام الصفقتين، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين بنسبة 49.2%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
وتقدر نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذبـ49.2%.