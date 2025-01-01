شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 1 -1-2025 الطن بـ 38200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يبداً اليوم بداية العام الميلادى الجديد تخفيض سعر حديد التسليح بواقع 300 جنيه للطن ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز.

فى ظل حالة الاستقرار الحالية في السوق وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن تراجع سعر الحديد اليوم، بواقع 300 جنيه عن سعره خلال الشهر الماضي لدي الشركات والموزعين.

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء ، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.



واستقر سعر الحديد اليوم الأربعاء1-1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .