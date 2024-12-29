شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أي مدى قد تصعد بيتكوين في 2025 بعد قفزتها خلال العام الحالي؟ والان نبدء بالتفاصيل

قفزة عملة بيتكوين زادت عملة

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كما وصلت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 2.1 تريليون دولار (1.7 تريليون جنيه إسترليني) وهو ما يقول أن الزيادة لن تتوقف عن النمو ولكن إلى أين يتوقع المحللون أن يتجه البيتكوين في العام المقبل؟ توقعات بيتكوين وترامب من المؤكد أن المحفز الأكثر أهمية للنمو السريع لعملة البيتكوين هذا العام هو انتخاب ترامب في نوفمبر.

وقال بيران مارو مدير "ليونتراست": "مع إدارة ترامب القادمة نرى هذا كمحفز إيجابي لصناعة التشفير".

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ويتوقع العديد من المحللين إجراء إصلاح شامل لموقف الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة في عهد الرئيس الجديد، ولأسباب واضحة.

وسبق قبل ذلك أن وصف ترامب قيمة العملة الرقمية بأنها "مبنية على الهواء" وزعم أن البيتكوين "عملية احتيال".

ومع ذلك، فقد تراجع عن ذلك خلال حملته الانتخابية ليغير موقفه تمامًا متعهدًا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

مع ترشيح بول أتكينز المدافع عن العملات المشفرة رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من المرجح أن تصنع الولايات المتحدة حالة تنظيمية مواتية بالإضافة إلى مزيد من الوضوح حول قواعد العملات المشفرة. ظروف مواتية ومع تخلي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على ما يبدو عن خططها لإطلاق عملات رقمية فقد تم القضاء على مصدر محتمل آخر للتأثير سلباً على عملة البيتكوين.

وأشار جون بلاسار كبير المتخصصين في الاستثمار في مجموعة "ميرابود" إلى: أن "التكامل المتزايد لعملة البيتكوين في التمويل من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والتبني المؤسسي يشير إلى أنها قد تعزز مكانتها كفئة أصول مشروعة".

مع طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة، فقد وفر ذلك طريقًا أسهل للمستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والبنوك للحصول على العملة الرقمية.

وسلطت شركة "بلاك روك" مؤخرا الضوء في ورقة بحثية لمعهد الاستثمار التابع لها على أن "إعطاء البيتكوين وزنا يتراوح بين 1% و2% من شأنه أن ينتج حصة مماثلة من مخاطر مثل أسهم التكنولوجيا السبع". مجال أكبر لصعود بيتكوين قبل صدمة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعت شركة إدارة الأصول الرقمية"بيت وايس" لعام 2025 ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 200 ألف دولار لأول مرة، وفق ما أوردت منصة إنفيستوبيديا.

بل قد يحدث الأمر المذهل ويرتفع الرقم إلى 500 ألف دولار إذا تبنت الحكومة الفيدرالية خطة السناتور سينثيا لوميس لشراء مليون رمز بيتكوين لإنشاء "احتياطي بيتكوين استراتيجي".

وقد دعم الرئيس المنتخب ترامب أيضًا فكرة احتياطي البيتكوين ولكن هناك قدر ضئيل من الوضوح بشأن مقدار البيتكوين الذي يمكن للحكومة الاحتفاظ به وما إذا كان سيضاف إلى مقتنياتها الحالية أو ما هو الغرض من مثل هذا الاحتياطي.

ويتوقع محللو ستاندرد تشارترد أسعارًا مماثلة لعملة البيتكوين، ويتفقون مع بيتوايس في توقع أن تظل التدفقات الواردة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في عام 2025 مماثلة للمستويات للتي كانت في 2024.

ويرى المحللون في "فان إيك" إمكانية في أن تصل أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند 180 ألف دولار في عام 2025 مع تقلبات كثيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر توقع جين مونستر من شركة "ديب ووتر" لإدارة الأصول أن يصل سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار في عام 2025.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 95 ألف دولار مع تقدير القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة بنحو 3.3 تريليون دولار. الدمام - شريف احمد - بلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة في عام 2024 مستوى قياسي كبير، ويتوقع المحللون الآن أن العام المقبل قد يكون مليء بالزخم الصعودي ليكمل ما قطعه الأصل المشفر خلال 2024، وذلك بعدما تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع سيتي إيه إم.زادت عملة البيتكوين بــ 142% منذ بداية العام، و60% منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 5 نوفمبر.اقرأ أيضاً: لماذا صعدت بيتكوين لأعلى مستوى منذ يونيو.. وما توقعاتها؟كما وصلت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 2.1 تريليون دولار (1.7 تريليون جنيه إسترليني) وهو ما يقول أن الزيادة لن تتوقف عن النمو ولكن إلى أين يتوقع المحللون أن يتجه البيتكوين في العام المقبل؟من المؤكد أن المحفز الأكثر أهمية للنمو السريع لعملة البيتكوين هذا العام هو انتخاب ترامب في نوفمبر.وقال بيران مارو مدير "ليونتراست": "مع إدارة ترامب القادمة نرى هذا كمحفز إيجابي لصناعة التشفير".اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟ويتوقع العديد من المحللين إجراء إصلاح شامل لموقف الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة في عهد الرئيس الجديد، ولأسباب واضحة.وسبق قبل ذلك أن وصف ترامب قيمة العملة الرقمية بأنها "مبنية على الهواء" وزعم أن البيتكوين "عملية احتيال".ومع ذلك، فقد تراجع عن ذلك خلال حملته الانتخابية ليغير موقفه تمامًا متعهدًا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".مع ترشيح بول أتكينز المدافع عن العملات المشفرة رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من المرجح أن تصنع الولايات المتحدة حالة تنظيمية مواتية بالإضافة إلى مزيد من الوضوح حول قواعد العملات المشفرة.ومع تخلي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على ما يبدو عن خططها لإطلاق عملات رقمية فقد تم القضاء على مصدر محتمل آخر للتأثير سلباً على عملة البيتكوين.وأشار جون بلاسار كبير المتخصصين في الاستثمار في مجموعة "ميرابود" إلى: أن "التكامل المتزايد لعملة البيتكوين في التمويل من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والتبني المؤسسي يشير إلى أنها قد تعزز مكانتها كفئة أصول مشروعة".مع طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة، فقد وفر ذلك طريقًا أسهل للمستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والبنوك للحصول على العملة الرقمية.وسلطت شركة "بلاك روك" مؤخرا الضوء في ورقة بحثية لمعهد الاستثمار التابع لها على أن "إعطاء البيتكوين وزنا يتراوح بين 1% و2% من شأنه أن ينتج حصة مماثلة من مخاطر مثل أسهم التكنولوجيا السبع".قبل صدمة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعت شركة إدارة الأصول الرقمية"بيت وايس" لعام 2025 ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 200 ألف دولار لأول مرة، وفق ما أوردت منصة إنفيستوبيديا.بل قد يحدث الأمر المذهل ويرتفع الرقم إلى 500 ألف دولار إذا تبنت الحكومة الفيدرالية خطة السناتور سينثيا لوميس لشراء مليون رمز بيتكوين لإنشاء "احتياطي بيتكوين استراتيجي".وقد دعم الرئيس المنتخب ترامب أيضًا فكرة احتياطي البيتكوين ولكن هناك قدر ضئيل من الوضوح بشأن مقدار البيتكوين الذي يمكن للحكومة الاحتفاظ به وما إذا كان سيضاف إلى مقتنياتها الحالية أو ما هو الغرض من مثل هذا الاحتياطي.ويتوقع محللو ستاندرد تشارترد أسعارًا مماثلة لعملة البيتكوين، ويتفقون مع بيتوايس في توقع أن تظل التدفقات الواردة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في عام 2025 مماثلة للمستويات للتي كانت في 2024.ويرى المحللون في "فان إيك" إمكانية في أن تصل أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند 180 ألف دولار في عام 2025 مع تقلبات كثيرة.وفي وقت سابق من هذا الشهر توقع جين مونستر من شركة "ديب ووتر" لإدارة الأصول أن يصل سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار في عام 2025.في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 95 ألف دولار مع تقدير القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة بنحو 3.3 تريليون دولار.