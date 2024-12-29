شكرا لقرائتكم خبر عن 3400 جولة رقابية تعزز سلامة الغذاء وصحة المستهلك في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر الجاري 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وحفظ أمن وسلامة الغذاء.

واستهدفت الجولات أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق له علاقة بصحة المواطنين والمقيمين، وشملت عمليات رقابة مكثفة لضمان توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين.



مخالفات متنوعة

وكشفت الجولات الرقابية عن رصد مخالفات متنوعة تضمنت عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، وضبط منتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ملاحظات في مواقع تحضير الأطعمة، كما جرى أخذ عينات غذائية ومشروبات لتحليلها مخبريًا للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.



وتعمل الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات بالتنسيق مع البلديات الفرعية على تنفيذ برنامج رقابي تصحيحي مكثف لاحتواء المخالفات ودعم التزام المنشآت بالإرشادات الصحية.

وأكدت الأمانة على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر تطبيق "بلدي"، أو منصات الأمانة الرسمية، أو مركز البلاغات 940، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.