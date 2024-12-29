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3400 جولة رقابية تعزز سلامة الغذاء وصحة المستهلك في الطائف

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عبدالعزيز العمري - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر الجاري 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وحفظ أمن وسلامة الغذاء.
واستهدفت الجولات أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق له علاقة بصحة المواطنين والمقيمين، وشملت عمليات رقابة مكثفة لضمان توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين.

3400 جولة رقابية تعزز سلامة الغذاء وصحة المستهلك في الطائف

مخالفات متنوعة

وكشفت الجولات الرقابية عن رصد مخالفات متنوعة تضمنت عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، وضبط منتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ملاحظات في مواقع تحضير الأطعمة، كما جرى أخذ عينات غذائية ومشروبات لتحليلها مخبريًا للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.

3400 جولة رقابية تعزز سلامة الغذاء وصحة المستهلك في الطائف

وتعمل الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات بالتنسيق مع البلديات الفرعية على تنفيذ برنامج رقابي تصحيحي مكثف لاحتواء المخالفات ودعم التزام المنشآت بالإرشادات الصحية.
وأكدت الأمانة على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر تطبيق "بلدي"، أو منصات الأمانة الرسمية، أو مركز البلاغات 940، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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