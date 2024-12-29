شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات في توقعات أسعار الفائدة بالبنوك المركزية الكبرى خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف عمليات خفض الفائدة المحتملة التي كانت متوقعًا سابقًا لأسعار الفائدة في عام 2025 وهو ما قد يؤثر على تكاليف الاقتراض في العام الجديد، ويغير معه توقعات أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى الأخرى حول العالم خلال عام 2025، وفق ما ذكرت منصة إنفيستوبيديا. توقعات أسعار الفائدة في 2025 تتمتع أسعار الرهن العقاري وقروض السيارات عمومًا بأسعار فائدة أقل من أسعار بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.

ومع ذلك، تتأثر معظم القروض بطريقة ما بمعدل الأموال الفيدرالية الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.

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في منتصف شهر ديسمبر، خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في العام الجديد وهذا يعني أن الفائدة على كل شيء من قرض السيارة إلى الرهن العقاري قد تظل مرتفعة لفترة أطول خلال عام 2025. أسعار الرهن العقاري في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم ببعض التعديلات على أسعار الفائدة في عام 2025 فإن بعض خبراء الاقتصاد لا يتوقعون أن ينتقل قدر كبير من هذا التخفيض إلى تكاليف اقتراض قروض الإسكان.

لا ترتبط أسعار الرهن العقاري حصريًا بمعدل الأموال الفيدرالية الأكثر حساسية لعوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات .

وتوقع خبراء في بنك "ويلز فارجو" أن تنخفض أسعار الرهن العقاري إلى نحو 6.3% فقط في عام 2025.

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ويتوقع خبراء الاقتصاد في مؤسسة "فاني ماي" المدعومة من الحكومة الأمريكية أن تظل أسعار الرهن العقاري أعلى من 6%.

يعد هذا أقل من المعدلات الحالية التي تبلغ نحو 7% ولكنه أعلى بكثير من متوسط معدل الرهن العقاري المستحق الذي يبلغ 4% وهذا يعني أنه إذا كنت تشتري منزلاً جديدًا في عام 2025 فمن المرجح أن تستبدل سعر الفائدة المنخفض بسعر أعلى. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إعادة التمويل، فقد تكون الفرص ضئيلة.

يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط توترات جيوسياسية متزايدة تلوح في الأفق، في حين تحاول البنوك المركزية الرائدة في العالم خفض أسعار الفائدة بعد أسوأ صدمة تضخمية منذ عقود. آفاق التضخم العالمي بدأت البنوك المركزية في العالم في خفض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن تباطأ التضخم بسرعة أكبر من المتوقع، وسينصب التركيز الرئيسي في العام المقبل 2025 على مدى خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة وتوقعات النمو الاقتصادي.

أشار بنك إنجلترا إلى نهج تدريجي بعد أن توقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% حتى عام 2027.

وانخفض التضخم العام من ذروته البالغة 11.1% في النصف الثاني من عام 2022 وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 2% في سبتمبر 2024، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 2.6%. تيسير السياسة النقدية تتوقع الأسواق المالية خفضين من المعدل الحالي البالغ 4.75% بحلول نهاية العام 2025 وهو أقل بكثير من المتوقع في الخريف عندما توقع بعض المحللين خفض السعر إلى 2.75%، وفق ما أوردت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وحالياً، تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وعلى النقيض من سنوات أسعار الفائدة المنخفضة بعد الأزمة المالية في عام 2008، عندما ساعد الإنفاق العام المدفوع بالديون في تعزيز النمو الهش، فإن خطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في عام 2025 من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.