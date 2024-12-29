شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الصدر متسع إلى غايته ونستمع لآراء الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتساع الصدر إلي غايته في الاستماع إلي جميع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا : "الصدر متسع إلي غايته ونستمع لرأي الجميع، وليس بعد ذلك اتساع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.